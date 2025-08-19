全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１９日、競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で行われた。群馬県勢は、女子板飛び込みで、健大高崎の長岡凜選手が優勝した。水球では、前橋商が準決勝を突破し、決勝へ進んだ。健大高崎の長岡凜選手（２年）は、女子板飛び込みで悲願の優勝を果たし、「最高の結果が出てうれしい」と涙を流して喜んだ。昨年は同種目で４位。表彰台に上れなかった悔しさをバネに、猛練習で