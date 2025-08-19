セルティックにレスターのレジェンドがやってくるかもしれない。『THE SCOTTISH SUN』によると、レスターを退団してフリーとなった元イングランド代表FWジェイミー・ヴァーディがスコットランドの強豪セルティックへの移籍を熱望しているようだ。セルティックの指揮官であるブレンダン・ロジャーズ監督は2019年から23年までレスターの指揮を取っており、その際にはヴァーディを指導している。彼もヴァーディの獲得を希望しており、