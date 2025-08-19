プレミアリーグのボーンマスがリヴァプールからFWベン・ドークを獲得したと発表した。契約期間は2030年までの5年契約、移籍金は2320万ユーロの固定額に、570万ユーロのボーナスが付く契約となったようだ。ドークは昨季、英2部のミドルズブラにローン移籍しており、公式戦24試合で3ゴール7アシストの結果を残した。リヴァプールはこれで今夏8選手を売却したことになる。最も高額な移籍金をチームにもたらしたのはバイエルンへ移籍し