「日本ハム６−５オリックス」（１９日、エスコンフィールド）日本ハムが劇的な大逆転サヨナラ勝ち。首位ソフトバンクとのゲーム差「３」をキープした。３点リードを逆転される苦しい展開となったが、ドラマは九回に待っていた。オリックス・マチャドから連打で１死一、二塁。レイエスが三振に倒れ、万事休すかと思われたが、郡司が執念の内野安打で２死満塁。ここで野村が右中間へ走者一掃の３点打を放ち試合をひっくり返し