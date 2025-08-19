◇パ・リーグ西武2―5ソフトバンク（2025年8月19日みずほペイペイD）西武先発の渡辺勇太朗投手が3回3回6安打5失点でKOされて8敗目を喫した。ネビンの先制弾で2点の援護をもらった初回1死二塁で近藤に中前適時打を浴び、2回は2死一、二塁で柳町に中前適時打を浴びるなど3失点で逆転を許した。ソフトバンク戦は今季4戦4敗となり「全てにおいて自分の力不足。先制してもらったのに、試合をつくることができず申し訳ない気