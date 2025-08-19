◇ハンドボールパリ・サンジェルマンジャパンツアー2025第1戦ジークスター東京35―36パリ・サンジェルマン（2025年8月19日東京・国立代々木競技場第一体育館）ハンドボール界の銀河系軍団と呼ばれるフランスリーグ強豪のパリ・サンジェルマン（PSG）の来日ツアー第1戦が行われ、リーグHのジークスター東京は35―36で敗れ、惜しくも金星を逃した。試合は前半を20―20と互角の勝負。後半はジークスター東京が2分間の退場者