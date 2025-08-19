9回、サヨナラ3点二塁打を放った野村（右から4人目）と喜ぶ日本ハムナイン＝エスコンフィールド日本ハムが逆転サヨナラ勝ちで3連勝。3―5の九回に2死満塁と攻め立て、野村がこの試合4安打目の二塁打で走者を一掃して試合を決めた。田中が今季初勝利。オリックスは五回に宗の満塁アーチで逆転したが、マチャドが誤算。