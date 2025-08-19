「ＤｅＮＡ１−３広島」（１９日、横浜スタジアム）広島が接戦を制した。同点の九回１死一塁から、モンテロが決勝２ランを放った。苦手の横浜スタジアムで苦戦を強いられた。打線は１点を追う三回１死満塁から、小園の内野ゴロ間に同点に追いつく。以降も、相手先発・平良の前に五回まで毎回のように走者を出すも、あと一本が出なかった。同球場では今季、２勝８敗。横浜で苦しい試合が続いていたが、助っ人が最後に値千金の