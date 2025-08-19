大阪市中央区の繁華街・道頓堀の雑居ビルで消防隊員２人が死亡した火災で、横山英幸市長は１９日、２人が７階建てビルの５階で消火活動中、天井の崩落があったと明らかにした。２人は６階に避難し、逃げ場を失って死亡した可能性があるという。大阪府警と市消防局は同日、ビル内部の現場検証を実施した。火災は１８日午前９時５０分頃に発生し、６階建てと７階建てのビル２棟計約１００平方メートルが燃えた。２０〜５０歳代の