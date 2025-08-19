３回２／３を投げ６安打２失点だった横浜の織田＝甲子園（立石祐志写す）◆横浜７−８県岐阜商（延長１１回タイブレーク）あふれる涙を抑えられなかった。試合後、横浜の織田はしばらく両手で顔を覆った。責任を一身に背負ったように、言葉を絞り出す。「悔しいだけ。自分の力のなさでチームが負けてしまった」１０６球で今大会２度目の完封勝利を挙げた３回戦から中１日。直球は１５０キロを超えるも本来の切れを欠き、相手