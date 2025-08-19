厳しい残暑が続く中「暑さによる体調不良」に注意が必要です。 （市民） 「暑い。何回か救急車に運ばれた。仕事をしていて暑くて、帰ってゆっくり寝たつもりだったが、熱が出た」 （市民） 「日傘を買った。暑くて体を動かす気にならないのもある」 19日も厳しい暑さとなった県内。 体に熱が蓄積して起こる “熱あたり” とは…。 残暑が厳しいこの時期に気を付けたい「暑さによる体の不調」について解説します。