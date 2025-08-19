¤¦¤ÄÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó»³¸ý°ìÏº¡Ê44¡Ë¤¬19Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾É¾õ¤Î¡ÈÍÉ¤êÌá¤·¡É¤¬Íè¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»³¸ý¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç22Ç¯7·î¤«¤éµÙÍÜ¤ÈÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢24Ç¯1·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉüµ¢¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤â´º¹Ô¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÉÂ¤È¡È¶¦À¸¡É¤·¤Ê¤¬¤é²»³Ú³èÆ°¤ª¤è¤ÓÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢½çÄ´¤Ë²óÉü¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖËº¤ì¤Æ¤¿½ª¤ï¤ê¤À¤È»×