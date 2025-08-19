彼が本当に愛してるのは私出会いは人生初の一目惚れ。最愛の妻は何を隠している？／最初から、全部ウソだった（1）とある印刷会社に新卒入社し、営業部に配属された桜田雪奈。教育係の上司・岡崎の優しい人柄に惹かれるも、何気ない会話から彼が既婚者であることを知ります。雪奈は「本気で好きになる前でよかった」と、岡崎への想いを断ち切ろうと決意。しかしある日、岡崎から食事に誘われ「妻に会う前に君に出会っていたら…」