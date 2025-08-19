【カービィのエアライダー】 2025年 発売予定 価格：未定 任天堂は、配信番組「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」を8月19日22時より配信開始する。 本番組では、2025年発売予定であるNintendo Switch 2用レースゲーム「カービィのエアライダー」の最新情報が、ディレクター桜井政博氏によるプレゼンで公開され