「ヤクルト２−１５巨人」（１９日、神宮球場）今季最多１５得点を奪って大勝した巨人・阿部監督は「みんな打って、サイクルも素晴らしかったしね」と自身初のサイクル安打を達成した丸を含めた打線を褒めちぎった。丸を３番に据えた新打線の狙いについては「今、状態がいいし、ランナーがたまったところでかえしてほしかったからね」と狙い通りの活躍を見せたベテランのバットを称賛した。８回２失点の好投で自身３試合ぶ