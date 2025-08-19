学業の高さだけでなく、部活動や課外活動でも目覚ましい成果を上げる学校には、自然と憧れと尊敬のまなざしが集まります。難関大学合格者を輩出しながら、スポーツや文化面でも全国レベルの実力を誇る--そんな文武両道の魅力を持つ私立進学校の名前を聞けば、多くの人が「やっぱりすごい」と感じるはずです。All About ニュース編集部は2025年7月24〜8月7日、20〜70代の男女167人を対象に「九州地方の私立進学校」に関する独自のア