「日本ハム６−５オリックス」（１９日、エスコンフィールド）日本ハムが劇的な大逆転サヨナラ勝ち。２点を追う九回に３安打で２死満塁とし、野村が右中間を破るサヨナラ打を放った。打線は初回に郡司、野村の連続適時打で２点を先制。四回は水谷の左前適時打で加点した。しかし、先発の達が誤算。四回まで完全投球を見せていたが、五回１死から中川に右越えの１０号ソロを浴びると、さらに宗には右越えに逆転の５号満塁ア