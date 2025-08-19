◆ソフトバンク5―2西武（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの大関友久投手が7回2失点の好投でキャリアハイを更新する11勝目をマークした。7回6安打2失点、4奪三振。中7日でマウンドに上がった大関。初回2死一塁からタイラー・ネビンに右翼テラス席への12号2ランを被弾。6月19日の広島戦（マツダスタジアム）以来、2カ月ぶりの複数失点となった。それでも尻上がりに状態を上げ、6、7回は連続で三者凡退で終えて、マ