「ＤｅＮＡ１−３広島」（１９日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの連勝が４で止まった。同点の九回１死一塁から、入江がモンテロに決勝本塁打を浴びた。一回に林の中犠飛で１点を先制。三回に広島・小園の内野ゴロの間に１点を奪われ同点に追い付かれた。先発の平良は５回３安打１失点。五回の打席でアクシデントがあったものとみられ、この回限りで降板した。六回には宮崎も脇腹を気にするようなそぶりをみせて途中交代とな