福岡東署は19日、福岡市東区香椎浜2丁目8番付近の道路上で同日午前10時半ごろ、通行中の小学生男児らが見知らぬ外国人風の男から声をかけられ、シャツをつかまれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は身長150から160程度の中肉。無精ひげで白色麦わら帽子、黒色Tシャツ、黒色短パン、黒色サンダルを着用。