◇パ・リーグオリックス5-６日本ハム（2025年8月19日エスコンフィールド）まさかの結末が待っていた。2点リードの9回、守護神マチャドが2死満塁から野村に走者一掃二塁打を浴び逆転負けした。初対戦の日本ハム・達に4回まで完全投球を許すも、3点劣勢の5回1死で5番・中川が右翼席最前列へ10号ソロ。チーム初安打となる一発で反撃ののろしを上げると、さらに1死満塁で9番・宗が逆転の5号満塁弾を放った。6点差をひっ