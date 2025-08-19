◇セ・リーグ巨人15―2ヤクルト（2025年8月19日神宮）ともに今季最多となる20安打＆15得点で圧勝。勝率を5割に戻した巨人の阿部慎之助監督（46）は「みんな打って、サイクルも素晴らしかったしね」と振り返った。ここまで1番で起用してきた36歳の丸を今季初の3番に入れると、その丸が球団17年ぶりとなるサイクル安打を達成。「いま状態が凄くいいし、ランナーがたまったところで返してほしかったからね」と狙いを明か