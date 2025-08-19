◆パ・リーグ日本ハム６X―５オリックス（１９日・エスコンフィールド）オリックスが悪夢の逆転サヨナラ負けを喫した。９回から登板したマチャドが２死満塁で野村佑希に走者一掃の逆転二塁打を浴びた。オリックスは３点を追う６回に打者９人で５得点。１死から中川が右越えに１０号ソロを放つと、さらに１死満塁から宗が５号。プロ１１年目で初のグランドスラムに「最高の結果になってくれてよかったです！」と声を弾ませた