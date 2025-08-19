中日は１９日の阪神戦（京セラ）に４―５で敗れて４連敗。借金は今季最多の「１３」となった。中日は１―３と２点ビハインドの５回に反撃。一死一、二塁から「打ったボールはストレート。コースに逆らわず打ち返すことができた」というボスラーの中前適時打で１点差とすると「どうしてももう１点欲しい場面だったので、ランナーをかえせて良かったです」という山本の中前適時打で３―３の同点に追いついた。だが２番手・藤嶋