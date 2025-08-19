俳優の山本耕史（48）が19日放送の日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。プライベートについて明かした。この日のテーマは「大食いでも太らない女子の謎！」。スタジオでは食べ放題バイキングでの振る舞いについてトークした。MCの笑福亭鶴瓶に「食べ放題行かへんやろ？」と振られた山本は「いやいや行きますよ。子供も大好きですし」とし「僕の場合は高い素材を食べますね。トマト、ブロッコリー。野菜