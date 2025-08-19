フリーの沖田愛加アナウンサーが純白のワンピース姿を公開し注目を集めている。１９日にインスタグラムで「今回はアヤナリゾートに泊まったよ！ロックバーもいけた」とつづり、真っ白なオフショルダーのワンピース姿を披露した。この投稿にファンからは「めっちゃ可愛い」「美しいです」「たくさんの写真のＵＰありがとうございます」「ロック最高ですよね」などのコメントが寄せられている。