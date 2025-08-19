【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・アビラ―巨人・森田駿哉（１８時・神宮）◆ＤｅＮＡ・東克樹―広島・大瀬良大地（１８時・横浜）◆阪神・伊原陵人―中日・大野雄大（１８時・京セラドーム大阪）【パ・リーグ】◆日本ハム・山崎福也―オリックス・佐藤一磨（１８時・エスコンＦ）◆ロッテ・種市篤暉―楽天・古謝樹（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆ソフトバンク・上沢直之―西武・松本航（１８時・みずほＰａｙＰａｙ