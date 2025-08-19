なにわ男子の西畑大吾（28）が19日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（火曜夜8・00）に出演。究極のインドアぶりを明かし、スタジオを驚かせた。この日は「私ってお金の使い方下手かも！？と思ったこと」をテーマにトークを展開。その中で西畑は「僕は節約派とは思うんですけど、同時に凄いインドアなんですよ。コンビニとかスーパーにも行きたくなくて、それぐらい外に出るのが嫌で、そういう買い物をデリバリーしち