◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―１５巨人（１９日・神宮）打線を組み替えた巨人が２０安打で１５得点を挙げヤクルトに大勝、連敗を「２」で止めた。先発の戸郷翔征投手は８回５安打２失点、１３１球の熱投で４勝目をあげた。打線は３番に入った丸佳浩外野手が史上７２人目のサイクル安打を達成。６番でスタメン出場の中山礼都内野手は自身初の１試合２本塁打などで自身初の４打点、リチャード内野手も満塁アーチなどで６打