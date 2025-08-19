9回広島1死一塁、モンテロが左越えに決勝の2ランを放つ＝横浜広島が競り勝った。1―1の九回にモンテロが左越えに勝ち越しの2点本塁打を放った。床田が7回1失点と試合をつくり、島内が招いたピンチをしのいで3勝目を挙げた。DeNAは入江が痛恨の一発を浴び、連勝が4で止まった。