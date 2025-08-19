◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―４中日（１９日・京セラドーム）中日は接戦を落として４連敗を喫し、今季ワーストの借金１３となった。２回１死一、三塁から、石伊がセーフティースクイズを成功させて１点を先制。２回に守備のミスが絡んで逆転の３点を許したが、１―３の５回。ボスラーと山本の適時打で、振り出しに戻した。しかし、６回から登板した２番手・藤嶋が代打・糸原の適時打などで２点を勝ち越された。３―５の７