シベリアンハスキーが今夜24時（20日0時〜）に新曲「ダーリン」を配信リリースする。また、初の音源集となる1stミニアルバム『生活にたゆたう』の店鋪販売もスタートした。来たる9月3日（水）には下北沢Flowers Loftにて自身3度目となる自主企画ライブ＜夏が過ぎる頃に＞の開催を控えているシベリアンハスキーだが、新曲「ダーリン」はこの日の予習にうってつけとなる完全フロア志向のジャンプアップチューンだ。最近のライブでは