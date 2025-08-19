Myukが、10月から放送されるTVアニメ『終末ツーリング』のエンディングテーマに新曲「グライド」決定したことを発表した。本日からプリアドプリセーブが開始された。楽曲配信は10月5日を予定している。本アニメは、月刊コミック誌『電撃マオウ』にて連載中の、さいとー栄による異色のツーリングコミック「終末ツーリング」が原作。2人の少女とセローによる楽しい旅の様子が描かれたアニメ本PV、そしてティザービジュアルを公開され