ダイエットというと「食事を全部変えないと…」と身構えてしまいがちですが、30代会社員のCさん（仮名）は朝食だけを見直す方法で、３ヶ月後に「体脂肪率25％→19％」という大きな変化を達成しました。取り入れたのは、プロテインドリンクを加えることと、主食を雑穀米に替えること。そこで今回は、たった２つの小さな取り組みでなぜここまで成果が出たのか、その理由に迫ります。🌼「１週間で確実に３kg痩せられる」人気女