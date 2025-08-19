紫外線・冷房・汗と皮脂…夏の肌は想像以上に過酷な環境にさらされ、乾燥や毛穴の開き、キメの乱れといったトラブルが一気に加速します。そんな時こそ頼りたいのが、短時間で集中ケアできる「シートマスク」。そこで今回は、“敏感肌”でも安心して使える処方で、毛穴・乾燥・キメといった夏の三大肌悩みにしっかりアプローチできるアイテムを３つ紹介します。🌼テカリも詰まりも撃退！毛穴ケアでメイク崩れを防ぐ【大人肌