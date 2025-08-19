6回阪神2死一、三塁、代打糸原が右前に適時打を放つ＝京セラドーム阪神が競り勝ち、3連勝。3―3の六回に代打糸原、熊谷の連続適時打で2点を勝ち越した。3番手ドリスが6季ぶりに阪神復帰後、初白星。石井は八回を抑え、歴代最長の連続試合無失点記録を41に更新。中日は拙守が響き、4連敗。