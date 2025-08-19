【MLB】ロッキーズ 4xー3 ドジャース（8月18日・日本時間19日／デンバー）【映像】完全に“盗んだ”スタートの瞬間（実際のリプレイ）盗塁の秘訣は足の速さだけではないことを証明するプレーだった。ドジャースのフリーマン内野手が「4番・ファースト」でスタメン出場。6回に相手の不意を突く形で盗塁を成功させると、ファンや解説からは称賛の声が送られた。両チームの投手が好投したこの試合はロースコアの展開に。2ー2の同