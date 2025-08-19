Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。アウトドアや旅行に軽快大容量バッグを気軽に持っていける！一般的なバックパックは本体の収納性も低く、1kg前後の重量は覚悟しないといけません。基本は背負っていくことになりますが、スーツケースを使うような旅行のサブバッグとしてはちょっとオーバースペックになりがちでは？そんな課題