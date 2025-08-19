気象台は、午後9時37分に、大雨警報（土砂災害）を西目屋村に発表しました。また洪水警報を三戸町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・西目屋村に発表 19日21:37時点津軽、三八上北では、20日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。三八上北では、20日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■十和田市□大雨警報・土砂災害20日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量