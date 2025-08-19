７月行われた参議院選挙で投票管理者でありながら、特定の政党への投票を呼び掛けたとして、70代の女性が書類送検されました。公職選挙法違反の疑いで19日までに書類送検されたのは、７月の参院選で投票所の投票管理者だった長野市の70代の女性です。警察によりますと、女性は関係する区域内での選挙運動が禁止されているにもかかわらず市内の有権者に比例代表の特定の政党や候補者への投票を呼び掛けるはがきを送るなどした疑いが