日本時間２１時３０分に米住宅着工件数（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 住宅着工件数（7月）21:30 予想129.2万件前回132.1万件（住宅着工件数) 予想-2.4%前回4.6%（住宅着工件数・前月比) 予想139.3万件前回139.3万件（住宅建築許可件数) 予想-0.2%前回-0.1%（住宅建築許可件数・前月比)