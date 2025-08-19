日本時間２１時３０分に加消費者物価指数（CPI）（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（7月）21:30 予想0.4%前回0.1%（前月比) 予想1.8%前回1.9%（前年比)