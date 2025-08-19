トランプ米大統領 ゼレンスキー氏も柔軟性を見せなければならない オバマ氏がクリミアを放棄したと非難 ウクライナはＮＡＴＯに加盟しない プーチン氏、合意を望んでいない可能性はある プーチン氏については今後数週間で明らかになるだろう ウクライナの「安全の保証」について:防空の可能性