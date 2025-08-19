◇パ・リーグ日本ハム６―5オリックス（2025年8月19日エスコンＦ）日本ハムが劇的な逆転サヨナラ勝ちを飾った。3-5の9回2死満塁から野村が右中間へ走者一掃の3点二塁打を放った。カウント0-1から、オリックスの守護神・マチャドの2球目を振り抜き、打球は前進守備の外野の頭を軽々と超えた。二塁ベース上で一塁走者・郡司の本塁生還を見届けると、ヘルメットを真上に放り投げて喜びを爆発させた。「最高っすね。本当に