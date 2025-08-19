自民党は１９日に党本部で総裁選選挙管理委員会（逢沢一郎委員長）の初会合を開いた。参院選の大敗を受けて自民党は今月８日に両院議員総会を開催。出席者たちからは、石破茂首相（総裁）の続投を支持する声が上がる一方で、臨時の総裁選挙を前倒しで求める声が相次いだ。自民党７０年史のなかで臨時の総裁選が行われたケースは過去にない。臨時の総裁選を開く場合、党則上、党所属国会議員２９５人と都道府県連の代表者４７