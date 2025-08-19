◇セ・リーグヤクルト2−15巨人（2025年8月19日神宮）ヤクルトの高津臣吾監督は19日、巨人戦で負傷交代した太田賢吾外野手（28）についてコメントした。太田は1―15の8回に先頭で打席に入り、3球目の打球が一塁線のファウルに。打った直後はファウルかフェアの微妙な位置に転がったため、一塁に向かって走塁。打球を捕球するために前に出てきた一塁手・リチャードと勢いよく交錯し、その場で倒れ込んで苦悶の表情を浮か