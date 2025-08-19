◇プロ野球セ・リーグ 巨人 15-2 ヤクルト(19日、神宮球場)巨人がヤクルトとの3連戦初戦で大勝を収めました。この日は、丸佳浩選手のNPB史上72人目となるサイクル安打や、リチャード選手の満塁弾、中山礼都選手の2打席連続の逆方向へのHRなど打線が躍動。そんな中、先発・戸郷翔征投手も圧巻の姿を見せました。今季、不振に苦しんでいる戸郷投手。そんな中「初めてマウンドで恐怖心を感じることもあった」と口にすることもありまし