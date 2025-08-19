「ヤクルト２−１５巨人」（１９日、神宮球場）巨人・丸佳浩外野手がサイクル安打を達成した。初回に先制２ランを放つと、三回に右前打。五回に中越え二塁打を放って王手をかけ、六回の第４打席は四球だった。そして迎えた七回、右中間への適時三塁打を放ち、自身初の金字塔を打ち立てた。ヒーローインタビューで丸は「自分は意識してなかったんですけど、二岡ヘッドにちょろっと言われて。一塁ベース辺りで思い出しました