回転ずしチェーン「はま寿司」は１９日、宮城県名取市の「はま寿司名取杜せきのした店」で１７日に容器に洗剤が付着したアイスクリームを提供し、これを口にした３歳女児が発熱などの症状で一時入院したと発表した。はま寿司によると、女児は嘔吐（おうと）や発熱、目の充血の症状が出て、１７日から入院し、１９日に退院した。１６日の閉店後、従業員が洗剤を噴霧するための用具を冷凍庫の上に横向きに置き、漏れ出た洗剤が