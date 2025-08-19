「日本ハム６−５オリックス」（１９日、エスコンフィールド）人気声優・鈴木みのりがファーストピッチに登場した。テレビアニメ「ポケットモンスター」で主人公リコ役。キャプテンピカチュウとともに登場し、マウンドで投球した。ボールはワンバウンドとなったが、きっちり本塁ベース上へ。ファンから拍手がわき起こった。ファイターズガールとともにキレキレのきつねダンス、ＹＭＣＡダンスも踊り、ファンを魅了。ＳＮＳ